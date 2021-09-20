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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:26 Daha adil bir dünya mümkün konferansı
02:40 HDP mesajı!
04:21 Kumarhane baskınında şok manzara!
06:09 ''Yok artık'' dedirten hırsızlık!
07:31 Ev kiralarken dikkat!
10:01 Kırık şişe isyanı!
11:39 8 yıl sonra boşandı, göbek attı!
12:55 ''Kızlık soyadı'' boşanma nedeni olur mu?
14:42 Ampute futbol milli takımımız destan yazdı
17:01 Gürültülü bölgede yaşayanlar dikkat!
19:12 Eşinin kıyafetine karışan kadınlar dikkat!
21:07 Döner nasıl kesilir?
23:49 İlaçlar aşk acısını geçirir mi? #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 20 Eylül 2021