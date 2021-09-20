Show Ana Haber 20 Eylül 2021

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00:26 Daha adil bir dünya mümkün konferansı

02:40 HDP mesajı!

04:21 Kumarhane baskınında şok manzara!

06:09 ''Yok artık'' dedirten hırsızlık!

07:31 Ev kiralarken dikkat!

10:01 Kırık şişe isyanı!

11:39 8 yıl sonra boşandı, göbek attı!

12:55 ''Kızlık soyadı'' boşanma nedeni olur mu?

14:42 Ampute futbol milli takımımız destan yazdı

17:01 Gürültülü bölgede yaşayanlar dikkat!

19:12 Eşinin kıyafetine karışan kadınlar dikkat!

21:07 Döner nasıl kesilir?

23:49 İlaçlar aşk acısını geçirir mi? #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV