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00:20 Erdoğan 17 davayı geri çekti
02:55 CHP Lideri'nden 'kara kış fonu' çağrısı
05:06 Akşener Denizli'de meydana indi
06:53 DİSK: Asgari ücret 5.200 TL olsun
09:02 Taksicinin ''değişim saati'' bahanesi!
10:17 Polis taksicileri denetledi!
11:51 Sokakta bulduğu parayı teslim etti!
13:33 ''Tırnakçılık çetesi'' iş başında!
15:24 Site yönetiminde koltuk savaşı!
16:31 70 saniyede 200 bin liralık ürün çaldılar
18:02 Elini çabuk tutana ucuz tatil
20:34 Yaz-kış demeden denize giriyorlar
21:44 Türkiye'nin en büyük cep telefonu koleksiyonu!
23:49 İkinci el araba fiyatına tamir!
25:51 Kırmızı ışıkta jonglör gösterisi
27:45 8 aydır ucuza ekmek satıyor
29:13 Sincap Alvin'in sevimli halleri
30:41Görme engelli motosiklet tamircisi #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 20 Kasım 2021