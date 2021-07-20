Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 ''Sonuna kadar hakkımızı savunacağız''
03:02 Erdoğan Mehmetçikle bayramlaştı
04:22 Acemi kasap alarmı!
06:41 Hastalarına böyle davrandı!
08:30 Sokağı biçip geçti!
09:44 Ayı saldırısı tazminatı
11:37 ''Benim suçum ne?''
13:58 Ucuz baklava kuyruğu!
14:53 Çöpleri yola saçtılar!
16:58 Türkiye'nin favori emojisi belli oldu!
19:11 Müzik iştahımızı etkiliyor
21:25 Türkiye'nin ilk insansız hava uçağı Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 20 Temmuz 2021