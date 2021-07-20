Show Ana Haber 20 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 ''Sonuna kadar hakkımızı savunacağız''

03:02 Erdoğan Mehmetçikle bayramlaştı

04:22 Acemi kasap alarmı!

06:41 Hastalarına böyle davrandı!

08:30 Sokağı biçip geçti!

09:44 Ayı saldırısı tazminatı

11:37 ''Benim suçum ne?''

13:58 Ucuz baklava kuyruğu!

14:53 Çöpleri yola saçtılar!

16:58 Türkiye'nin favori emojisi belli oldu!

19:11 Müzik iştahımızı etkiliyor

21:25 Türkiye'nin ilk insansız hava uçağı Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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