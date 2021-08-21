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00:21 Afganistan gündemli diplomasi trafiği
02:05 Aşısı olmayana PCR testi!
03:52 Bakan Kurum'u görünce ağladı
04:38 Yıllar geçti ama akıllanmadı!
06:03 Müşteri sandı, hırsız çıktı!
08:14 Çürük binaya göstermelik önlem!
09:30 Aynı aracı üç kişiye sattılar!
10:42 Bahşiş çetesi iş başında!
11:53 Kiracısını diri diri yakmaya kalktı!
13:00 Sosyal medyayı sallayan isyan!
14:20 Yan gelip yatan kazanıyor
16:01 Motosikletini böyle çaldılar
17:21 Sosyal medya ruh sağlığını etkiliyor
19:27 İstanbul'un balıkçıları
22:11 Serinleten festival #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 21 Ağustos 2021