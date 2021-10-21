Show Ana Haber 21 Ekim 2021

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00:20 Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu

01:27 Faiz indi, döviz kuru tırmandı!

04:09 Erdoğan'dan büyükelçilere Kavala tepkisi

06:28 ''Aklınızla fikrinizle karar verin''

08:17 MİT'ten MOSSAD'a operasyon!

09:34 Toprak yağışlara dayanamadı

11:07 Çantadan yalan çıktı!

13:35 ''Burası sadece benim''

14:46 Fatura aileyi parçaladı!

16:44 Polisin alkollü sürücüyle imtihanı!

18:28 Kira eşine gönderilince dükkanı yaktı

19:48 Yardım etmek isterken soyuldu

21:50 Fren yerine gaza bastı!

23:19 Tamirci görünümlü soyguncu!

25:33 ''İhtiyarlar çetesi'' yakalandı!

27:06 Altın çadırında ''altın'' fırsatlar

29:29 Asabi kaz birinci oldu! #ShowAnaHaber

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