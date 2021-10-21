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00:20 Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu
01:27 Faiz indi, döviz kuru tırmandı!
04:09 Erdoğan'dan büyükelçilere Kavala tepkisi
06:28 ''Aklınızla fikrinizle karar verin''
08:17 MİT'ten MOSSAD'a operasyon!
09:34 Toprak yağışlara dayanamadı
11:07 Çantadan yalan çıktı!
13:35 ''Burası sadece benim''
14:46 Fatura aileyi parçaladı!
16:44 Polisin alkollü sürücüyle imtihanı!
18:28 Kira eşine gönderilince dükkanı yaktı
19:48 Yardım etmek isterken soyuldu
21:50 Fren yerine gaza bastı!
23:19 Tamirci görünümlü soyguncu!
25:33 ''İhtiyarlar çetesi'' yakalandı!
27:06 Altın çadırında ''altın'' fırsatlar
29:29 Asabi kaz birinci oldu! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 21 Ekim 2021