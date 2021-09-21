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00:20 Güçlenen Türkiye'nin nişanesi!
02:28 Siyasette yurt polemiği
04:18 Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi!
05.35 Siyasette HDP tartışması!
07:14 Validebağ Korusu'nda ortalık karıştı
09:22 Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun
10:47 Sitede ''yüksek fatura'' kavgası!
13:00 Ehliyet almak için bunu yaptı!
14:18 Vicdansız çete emeklileri dolandırdı!
15:45 Esnaftan 'hal' isyanı!
18:00 İstanbul'un göbeğinde ''yağma'' skandalı!
20:39 Sanal para madencilerine suçüstü!
21:41 Önce zam sonra indirim!
24:00 Grip aşısı 85 lira!
26:11 Sıfır araçta ''çip krizi'' 2. eli vurdu!
28:43 Türkiye'nin en havalı festivali #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 21 Eylül 2021