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00:21 MİT-Katar müşterek operasyonu
01:41Kadir İnanır hastanede
03:10 Hanımağa gözaltında
04:05 Kuyumcular diken üstünde!
06:15 Kızıyla aynı kaderi yaşadı
07:14 Cezayı duydu, aşka geldi
09:21 Çöpe 700 lira ödedi
10:50 ''Kaynak'' kavgası yeniden harlandı
13:11 Korsan taksi denetimi!
15:02 Adına 23 ayrı hat çıkarıldı!
17:07 İkinci el araçları cep yakıyor!
18:26 Herkes şef olmak istiyor!
20:30 Eczane faresi!
21:26 Kuru pilav birlikteliği sona mı erecek?
23:18 Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu
24:38 Fatsa'da hamsi festivali
26:51 Kadın motosiklet sürücülerinin zor anları
29:02 Tarihe yolculuk!
30:48 Zayıflama garantili 5 mutluluk besini
33:06 ''Ender Saraç'la sağlıklı yaşam'' başlıyor #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 21 Kasım 2021