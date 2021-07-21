Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Erdoğan gençlerle buluştu
02:54 Partilerde uzaktan bayramlaşma
04:36 Bakan Soylu duygulandı
06:05 Araçta ÖTV indirimi çağrısı
08:05 Ünlü şarkıcının kardeş acısı
10:17 Yürek burkan mezarlık ziyareti
11:36 Tatil hayalleri suya düştü!
13:29 Bayramlaşmak için gitti ama…
15:29 ''Kaypak'' demek hakaret mi?
17:22 Pencerenin içine sıkıştı!
18:57 Yaz ortasında tipiye yakalandılar
20:04 Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!
22:00 ''Yeşil altın'' nöbeti!
23:02 Koyun ama keçi gibi inatçı!
24:23 Kasaplarda bayram mesaisi
25:54 Kurban etinden en özel tarifler! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 21 Temmuz 2021