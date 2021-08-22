Show Ana Haber 22 Ağustos 2021

Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B
Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Merkel ve Johnson ile görüştü
02:29 Batıya 'İslamofobi' eleştirisi
03:47 Kiracısını diri diri yakacaktı
05:40 Simit hayat kurtardı!
06:36 Gece yarısı aracı ateşe verdi
08:19 ''Gökhan Gönül benim abim'' iddiası
09:34 Cepleri 10 lira gerçeği ortaya çıkardı
11:12 Düğünde motosiklet şov
12:16 Ev fiyatları uçtu!
14:44 Alışveriş kültürü değişti
16:44 Minik ikoncan!
18:28 Bu gıdalar ömrümüzü yiyor!
20:57 Hayvanlar ziyaretçilerle iç içe
23:16 Şimdi vişne reçeli zamanı
25:45 Asya'dan Avrupa'ya kulaç attılar #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 22 Ağustos 2021