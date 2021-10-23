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00:19 Türkiye şehidini uğurladı!
02:25 ''Dezenformasyona maruz kalıyoruz''
04:45 ''Türk Lirası devletin şerefidir''
06:18 Türkiye neden gri listede?
07:42 Kayıp sanılıyordu ajan çıktı!
09:36 En mutlu günleri zehir oldu
10:57 Akıllara durgunluk veren paylaşım!
12:24 Canan Hoca'yı dolandıranlar yine dolandırdı!
15:12 Bir dükkan kiraladı, hayatı karardı
18:03 Selen Görgüzel telefonunu kaptırdı!
20:32 Parasına kavuştu
22:08 Bu para sahibini bekliyor!
23:16 Gramaja standart gelsin! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 22 Ekim 2021