Show Ana Haber 22 Ekim 2021

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00:19 Türkiye şehidini uğurladı!

02:25 ''Dezenformasyona maruz kalıyoruz''

04:45 ''Türk Lirası devletin şerefidir''

06:18 Türkiye neden gri listede?

07:42 Kayıp sanılıyordu ajan çıktı!

09:36 En mutlu günleri zehir oldu

10:57 Akıllara durgunluk veren paylaşım!

12:24 Canan Hoca'yı dolandıranlar yine dolandırdı!

15:12 Bir dükkan kiraladı, hayatı karardı

18:03 Selen Görgüzel telefonunu kaptırdı!

20:32 Parasına kavuştu

22:08 Bu para sahibini bekliyor!

23:16 Gramaja standart gelsin! #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV