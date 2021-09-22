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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:18 Dünyaya mülteci çağrısı!
02:37 Çözümün adresi Meclis'tir!
04:21 Yatağında kalp krizi geçirdi!
08:12 Korona vicdansızları!
09:53 Ailelerin ''metruk okul'' isyanı!
12:01 Çarşaflı hırsızın derin uykusu!
13:09 Oyuncu köpek trafiği birbirine kattı
14:32 Evladım nerede?
16:56 Araç sahipleri dikkat!
18:57 Domuzları oyun havasıyla kovaladı!
20:13 Karı-koca aynı hatta şoför
21:48 Eşine verdiği sözü tutmayan yandı
23:35 Megastardan 'konser' vetosu!
26:03 Ev işi yapmak zayıflatıyor!
28:09 98 kilodan 58 kiloya indi #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 22 Eylül 2021