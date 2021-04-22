Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:16 Erdoğan'dan iftiraya sert tepki
02:44 ABD: "Türkiye'yi F-35 programından çıkardık"
04:20 Çiftlikbank'tan sonra Thodex krizi!
08:50 Kripto paraya dikkat!
10:46 Koca: "Vaka sayısı düşecek!"
13:00 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması!
14:50 Kumarda yakalandılar "iftar yapıyoruz" dediler!
16:41 Kağıt toplayıcısına ceza mı kesilir!
18:29 İş dünyasını sarsan cinayet!
20:32 "Neron Ümit" tutuklandı!
22:45 Bir günde iki kez toprağa verildi!
24:28 Bir annenin yürek burkan çaresizliği!
26:08 Böyle park cezası görülmedi!
27:55 "Kapıyı yavaş kapat" kavgası!
29:21 Sahte diş hekimine suçüstü!
30:30 Cihangir'de sapık isyanı!
32:29 "Allah'a yalvarsam, günahlarımı affederdi!"
33:56 Gizemli hayırsever borçları ödedi!
34:54 "Mescid restorana dönüştü" kavgası!
36:44 Otomobili vura vura hurdaya çevirdi!
37:42 Her şey 3 dakikada oldu bitti!
39:48 "Yol verme" kavgası!
41:19 Bin 500 yıllık mezar tesadüfen bulundu!
42:55 Narkotik Polisinden Rap şarkı! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 22 Nisan 2021