Show Ana Haber 22 Nisan 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:16 Erdoğan'dan iftiraya sert tepki

02:44 ABD: "Türkiye'yi F-35 programından çıkardık"

04:20 Çiftlikbank'tan sonra Thodex krizi!

08:50 Kripto paraya dikkat!

10:46 Koca: "Vaka sayısı düşecek!"

13:00 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması!

14:50 Kumarda yakalandılar "iftar yapıyoruz" dediler!

16:41 Kağıt toplayıcısına ceza mı kesilir!

18:29 İş dünyasını sarsan cinayet!

20:32 "Neron Ümit" tutuklandı!

22:45 Bir günde iki kez toprağa verildi!

24:28 Bir annenin yürek burkan çaresizliği!

26:08 Böyle park cezası görülmedi!

27:55 "Kapıyı yavaş kapat" kavgası!

29:21 Sahte diş hekimine suçüstü!

30:30 Cihangir'de sapık isyanı!

32:29 "Allah'a yalvarsam, günahlarımı affederdi!"

33:56 Gizemli hayırsever borçları ödedi!

34:54 "Mescid restorana dönüştü" kavgası!

36:44 Otomobili vura vura hurdaya çevirdi!

37:42 Her şey 3 dakikada oldu bitti!

39:48 "Yol verme" kavgası!

41:19 Bin 500 yıllık mezar tesadüfen bulundu!

42:55 Narkotik Polisinden Rap şarkı! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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