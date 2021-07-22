Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Erdoğan'ın bayram mesaisi
01:54 Ayazma Plajı'nda dalga faciası
04:15 Şehir göle döndü
06:47 Kurbanlığın peşine düştü, kayboldu!
09:12 Yasaklar kimin umurunda!
10:16 Çeteyle iş tuttular, başlarına bu geldi!
12:14 Mahalleyi yılanlar bastı
14:21 Tatil dönüşü yangın kabusu
15:24 Sokaklar boşaldı, sahiller doldu
16:41 Bayramın 3. gününde kasap kuyruğu
18:35 Park halindeki kamyoneti çaldı
19:22 "Kel hakkı istiyoruz!"
21:34 Megakent boşaldı, kalanlar bayram yaptı!
23:40 Arap turistler AVM'lere akın etti
25:45 Sıcaklar fena vurdu
27:19 Kamyonet kasasında dans
28:20 101 yaşındaki kaplumbağa…
29:19 Online alışverişte Influencer etkisi! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 22 Temmuz 2021