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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Erdoğan'dan yoğun Afganistan diplomasisi
02:13 Vekili durduran polislere yasal işlem
04:16 Memur zammı!
05:56 Hortum yıktı, geçti!
07:32 Biri mezara diğeri cezaevine girdi!
10:15 Show Haber ekibine saldırdılar!
12:40 Deniz Akkaya'ya hapis şoku!
14:08 ''Daire 16'' sesini duyurmayı başardı!
15:48 Milyonluk dost kazığı!
17:42 Köpek balığına fısıldayan adam!
19:53 ''Futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşiyim''
22:39 Ucuz akaryakıt oyunu!
24:50 Ezgi ve Eda kayboldu!
26:39 Evlilerin çoğu alyans takmıyor
28:58 Fareyi görünce kendini yerde buldu!
30:00 Kepçeli düğün konvoyu #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 23 Ağustos 2021