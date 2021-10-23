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00:20 ''İstenmeyen adam ilan edilecekler!''
02:47 ''Sorunları çözmeye talibiz''
04:41 ABD Kongresi'nden skandal mektup
06:24 Eski sevgilisi kaçırmaya çalıştı!
08:14 Düdüklü tencere bomba gibi patladı!
09:41 Mahkemede ''ayağa kalkmadın'' tartışması!
11:57 Bir apartman diken üstünde!
14:33 Yolculara kabusu yaşattı!
15:58 ''Yetkili servis'' tuzağı…
17:51 Kiracılar ortada kaldı!
19:41 Polisten kaçtı, mescitte yakalandı
21:02 Sahte kozmetiğe dikkat!
23:22 Gökyüzünde heyecan fırtınası
25:49 Bu pazarda yok yok!
28:09 Emekliye emekliye hırsızlık!
29:25 İstanbul'da Bungee Jumping keyfi! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 23 Ekim 2021