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00:19 Türkiye'de kürt sorunu yok
02:30 Bahçeli'den ''HDP'' tepkisi!
04:01 Kaçak çayla mücadele sözü!
05:39 Yunanistan'ın ''Başpiskopos'' hazımsızlığı
07:11 Soylu gözyaşlarını tutamadı
08:34 Yanlış aşı iddiası!
11:00 Avizeciye böyle daldılar!
12:17 Merkez'den faiz kararı!
13:59 ''Migren'' dediler, beyin kanaması geçirdi
15:20 İki yıllık evli çifti kaza ayırdı!
18:00 Ev kiralarken dikkat!
19:55 Galericiye evlilik tuzağı!
22:11 Bir yanda ayılar, diğer yanda kangal köpekleri
23:23 40 gün dağda zurna çalma cezası
24:55 Günde 4 kilo limon yiyor!
27:06 Uykuya Dolunay etkisi! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 23 Eylül 2021