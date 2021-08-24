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00:19 Muhalefet propaganda peşinde!
02:40 İşte zamlı maaşlar!
04:34 İstanbul'da mağaza çöktü!
05:59 Düşe kalka hırsızlık!
07:51 Kırtasiye uyarısı!
09:53 Koltuğa sakladığı altınları unuttu
11:14 Komşuların bitmeyen kavgası!
13:29 Mahallede ''ağaç'' isyanı
14:53 ''Ev sahibi yaktı''
16:07 Vicdansız hırsız yakalandı!
17:46 Paylaşmadan iki kez düşünün!
19:50 Tramvaya kadın eli değdi
21:55 İşte sonbahar kış modası!
23:45 Bir garip hırsızlık olayı!
25:16 Dillere destan patlıcan kebabı!
27:29 Sıkıcı işler yaşlandırıyor!
29:27 İyilik arabaları! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 24 Ağustos 2021