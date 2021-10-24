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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı
02:24 ''Türkiye'yi yönetmeye talibiz''
03:53 Akşener'den iktidar mesajı!
05:40 Ordu'da maçta skandal
06:58 Mahallede akrep paniği
08:37 Hem dolandırıldı hem suçlu çıktı!
10:54 Kovid oyunu yolda bitti!
12:04 Hasta yatağını kayıp kızını arıyor
13:24 Evladı gibi sevdiği papağanı kaçtı!
15:03 Tren çekme yarışması 17:35 Nasıl dijital zorbalık yaptığını anlattı!
21:42 Türk yıldızları gururlandırdı!
23:26 Sonbahar depresyonuna dikkat! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 24 Ekim 2021