Show Ana Haber 24 Ekim 2021

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00:20 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı

02:24 ''Türkiye'yi yönetmeye talibiz''

03:53 Akşener'den iktidar mesajı!

05:40 Ordu'da maçta skandal

06:58 Mahallede akrep paniği

08:37 Hem dolandırıldı hem suçlu çıktı!

10:54 Kovid oyunu yolda bitti!

12:04 Hasta yatağını kayıp kızını arıyor

13:24 Evladı gibi sevdiği papağanı kaçtı!

15:03 Tren çekme yarışması 17:35 Nasıl dijital zorbalık yaptığını anlattı!

21:42 Türk yıldızları gururlandırdı!

23:26 Sonbahar depresyonuna dikkat! #ShowAnaHaber

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