Show Ana Haber 24 Haziran 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:18 Yaz talimatları

02:05 ''İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır!''

03:49 Akşener Trabzon'da!

05:22 Tekneden tekneye atlarken düştü

07:04 Asma kattan oğlunun üzerine düştü

08:10 Şişede durduğu gibi durmadı!

09:34 'Amcam bizi gözetliyor' davası!

12:18 Keşke her kaza böyle bitse!

13:30 Ege uçtu!

15:20 Değnekçiye suçüstü!

16:31 Otoyollarda hız limiti artıyor mu?

17:48 36 yıldır dışarı çıkmadılar!

19:57 780 bin liralık vurgun!

22:01 Bu işte bir terslik var!

23:00 Sokak müzisyenleri ne yapacak?

25:27 Tatile gitmek isteyen kredi çekiyor!

27:14 En tatlı rekabet!

29:24 Trafik derdine sürpriz reçete

32:08 Mutsuz evlilik felç ediyor!

34:40 Mahmure Ana'nın mirası itfaiyecilerin! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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