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00:18 Yaz talimatları
02:05 ''İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır!''
03:49 Akşener Trabzon'da!
05:22 Tekneden tekneye atlarken düştü
07:04 Asma kattan oğlunun üzerine düştü
08:10 Şişede durduğu gibi durmadı!
09:34 'Amcam bizi gözetliyor' davası!
12:18 Keşke her kaza böyle bitse!
13:30 Ege uçtu!
15:20 Değnekçiye suçüstü!
16:31 Otoyollarda hız limiti artıyor mu?
17:48 36 yıldır dışarı çıkmadılar!
19:57 780 bin liralık vurgun!
22:01 Bu işte bir terslik var!
23:00 Sokak müzisyenleri ne yapacak?
25:27 Tatile gitmek isteyen kredi çekiyor!
27:14 En tatlı rekabet!
29:24 Trafik derdine sürpriz reçete
32:08 Mutsuz evlilik felç ediyor!
34:40 Mahmure Ana'nın mirası itfaiyecilerin! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 24 Haziran 2021