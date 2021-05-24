Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:18 Şehit toruna veda!
01:52 Seçim yasası değişecek mi?
03:48 İddialara yanıt verdi!
05:40 Dava sil baştan!
07:21 KKTC'de elektronik kelepçeli tatil!
09:19 Hayır eşim olamaz!
10:51 Şeytana paketlenmiş taş atılacak!
12:42 Deprem gibi sallanıyor!
14:46 Beyoğlu'nda gizemli bir Afrikalı
16:32 Arka cebindeki telefonu böyle çalındı
18:05 Dikkat zehirliyor!
20:04 Umre hayalleri yıkıldı
22:28 Altın kaplama gümüş revaçta!
24:03 İstanbul'un göbeğinde arı kovanı!
26:44 Peynir yarışını bala uyarladılar!
27:48 Bu yaz renkli geçecek Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 24 Mayıs 2021