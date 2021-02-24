Show Ana Haber 24 Şubat 2021

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HDP'li 9 vekilin fezlekesi meclis'te! → https://youtu.be/O_tjQEgw9yk
Çocukları 9 metreden aşağı attılar → https://youtu.be/imuy_U-pguY
Bir ailenin en acı günü! → https://youtu.be/O7s4ZMFc4j8
Sitede ''boya'' isyanı → https://youtu.be/864_BZuXIKg
Karagöz ailesi bir kez daha yıkıldı! → https://youtu.be/isnzqcrq2gA
Oto fareleri iş başında → https://youtu.be/ZbnQqF9PQEg
Kaza sıradan ama… → https://youtu.be/wQid_lxcoog
Hakan Yılmaz ve eşine saldırı davası → https://youtu.be/NU_SlIjr6t8
Dudak dolgusu başına dert oldu! → https://youtu.be/pzwpAWKb784
Beyza bebek 4 kattan düştü! → https://youtu.be/mRfjZvhiugc
Belgesel izliyor diye eşini dövdü! → https://youtu.be/i81l9yOIocE
Yürüdüğü kaldırıma adeta çığ düştü! → https://youtu.be/OBMvF8elCi8
Telefon aldı, kremalı bisküvi geldi! → https://youtu.be/LhoQLWBtgXw
Biber gibi limon! → https://youtu.be/TIDPrZD0Sz8
Polis kovaladı, onlar yakaladı → https://youtu.be/3-fcQyk2_UQ
Sitede sokak köpeği tartışması! → https://youtu.be/Ceuy7O3UF7g
Köy tavuğu kandırmacası! → https://youtu.be/RWP6W0UFxBI
Eriğin kilosu 500 lira! → https://youtu.be/gMDOIUwfE5s
Doğu buz tuttu! → https://youtu.be/iaatV925Wa8
Karga Kazım nereye gitti? → https://youtu.be/4rRi0NsEErQ
Pandemide en çok ne dinledik? → https://youtu.be/5NQwJDx6pGs
Tiger Woods korkuttu! → https://youtu.be/Jc84yLrnCo0 Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 24 Şubat 2021