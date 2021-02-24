Show Ana Haber 24 Şubat 2021

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HDP'li 9 vekilin fezlekesi meclis'te! → https://youtu.be/O_tjQEgw9yk

Çocukları 9 metreden aşağı attılar → https://youtu.be/imuy_U-pguY

Bir ailenin en acı günü! → https://youtu.be/O7s4ZMFc4j8

Sitede ''boya'' isyanı → https://youtu.be/864_BZuXIKg

Karagöz ailesi bir kez daha yıkıldı! → https://youtu.be/isnzqcrq2gA

Oto fareleri iş başında → https://youtu.be/ZbnQqF9PQEg

Kaza sıradan ama… → https://youtu.be/wQid_lxcoog

Hakan Yılmaz ve eşine saldırı davası → https://youtu.be/NU_SlIjr6t8

Dudak dolgusu başına dert oldu! → https://youtu.be/pzwpAWKb784

Beyza bebek 4 kattan düştü! → https://youtu.be/mRfjZvhiugc

Belgesel izliyor diye eşini dövdü! → https://youtu.be/i81l9yOIocE

Yürüdüğü kaldırıma adeta çığ düştü! → https://youtu.be/OBMvF8elCi8

Telefon aldı, kremalı bisküvi geldi! → https://youtu.be/LhoQLWBtgXw

Biber gibi limon! → https://youtu.be/TIDPrZD0Sz8

Polis kovaladı, onlar yakaladı → https://youtu.be/3-fcQyk2_UQ

Sitede sokak köpeği tartışması! → https://youtu.be/Ceuy7O3UF7g

Köy tavuğu kandırmacası! → https://youtu.be/RWP6W0UFxBI

Eriğin kilosu 500 lira! → https://youtu.be/gMDOIUwfE5s

Doğu buz tuttu! → https://youtu.be/iaatV925Wa8

Karga Kazım nereye gitti? → https://youtu.be/4rRi0NsEErQ

Pandemide en çok ne dinledik? → https://youtu.be/5NQwJDx6pGs

Tiger Woods korkuttu! → https://youtu.be/Jc84yLrnCo0 Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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