Show Ana Haber 24 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:22 Birleşmiş Milletler haddini aştı!

02:02 Erdoğan'ın helikopteri iniş yapamadı

03:10 Kırmızı Alarm!

04:38 Polisin tabancasını kaptı

05:42 Dedeman ailesine kurt kapanı!

06:53 En titiz hırsız!

07:58 Taksici ile şarkıcının yol kavgası

09:20 Dönüş çilesi başladı!

10:35 Mahallenin yılan paniği sürüyor

12:24 Bir tuzağa servet mi kaptırdı?

14:30 Can kurtarırken cüzdanı çalındı

16:00 Alarm çalınca nasıl kaçacağını şaşırdı

17:10 Davetiye dağıtmadı, anons yaptı

18:27 Somer Şeften tartışma yaratan açıklama

21:01 Sıradışı sünnet konvoyları…

22:32 Ben bilmem çocuğum bilir!

24:49 Hakkı Bulut'un hakkı mı yendi?

27:16 Evde hamburger nasıl yapılır?

29:28 İstanbullu'lar Adalar'a akın etti Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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