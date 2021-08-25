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00:19 Erdoğan'dan gençlere mesajlar
02:31 Avrupa'nın taşeronu değiliz!
04:11 Keşke bekleseydin öğretmenim!
05:37 Helikopterin rüzgarı korkuttu!
07:18 250 bin liralık kanser ilacı çaldı
08:27 Evi de gitti arsası da!
10:47 Süte zam kattılar!
12:51 Metroda ''kriz'' çıktı!
14:28 Ev sahipleri 'kira garantisi' istiyor!
16:28 Hırsızlara çelik dolaplı önlem!
17:42 Kapan hepsini kaptı!
19:27 Bol sıfırlı hayaller…
21:26 Su parkında aksiyonlu eğlence!
23:52 Kuraklık arıcıları vurdu
25:16 Nikah tiyatrosu! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 25 Ağustos 2021