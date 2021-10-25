Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B
Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Devlet Bahçeli Beştepe'de
02:37 Ekonomi mesajları!
04:26 Doların gece ateşi yükseldi
06:17 Konutta faiz indirimi!
08:07 Sahte PCR operasyonu!
10:02 Bir garip palyaço meselesi!
11:35 Çevreci ressamın evi yandı!
13:15 Mantolama krizinde ikinci perde
15:33 Kardeşi dolandırdı!
17:45 Taksiciler ikiye bölündü
19:30 Gurbetçi ailenin isyanı
21:10 Bu kez müteahhit dolandırıldı!
23:21 'Akşam pazarı' cebe girdi!
25:48 Diyanet'ten baby shower tepkisi!
28:15 Plastik sandalyeyle güreşti
29:25 Kirli halıdan servet çıktı
30:35 Çocuk işçiydi, dünya şampiyonu oldu
32:41 Oturduğu yerden dereye düştü #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 25 Ekim 2021