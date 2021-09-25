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00:20 Erdoğan Teknofest'te gençlere seslendi
02:42 Akşener: Başbakanlığa talibim
04:27 ''Siyasetçinin entelektüel derinliği olmalı''
05:53 Fahiş fiyatla mücadeleye müfettiş!
07:49 Melih Gökçek ifade verdi
08:59 Muğla polisinden büyücü operasyonu!
10:33 Şehitlikte tepki çeken ağaç kesimi!
12:10 ''Doktor hastaya bakmadı'' iddiası!
13:46 Fren yerine gaza bastı!
15:40 36 yıllık yolu bir gecede kapattı
17:06 Kalça ameliyatı hayatını kararttı!
19:51 Yüzü şişti, nefesi kesildi!
21:24 Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!
23:56 Bir sevgi hikayesi
24:55 İstanbul'da Gaziantep rüzgarı!
27:24 Bebeğini keman çalarak karşıladı!
28:52 Fırtına balık tezgahlarını vurdu!
30:49 Tekerleme zor #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 25 Eylül 2021