Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:22 Suriye'de iki kahraman şehit oldu
02:13 Aşı olmayana kısıtlama yolda!
03:59 ''Yaz cezamı''
05:26 Tatil sonrası büyük göç!
07:56 Sel gitti, çamur kaldı
10:00 İnanılmaz kaza!
11:30 Sahte polis çetesi!
12:57 Pişkin hırsız!
14:34 Plajda kanalizasyon skandalı
15:57 Vurdumduymazlıkta çığır açtı
18:00 Beach club tarih mi olacak?
20:13 Ölmeden helvasını yedi!
21:26 Bu paralar çocuklar için!
23:20 Market görevlisi müşteriye silah çekti!
25:04 İlk defa ayı görünce…
27:08 Elektrikli müzikli korkuluk!
28:06 Leylek yavrularına kubbede tedavi
29:23 Kadınlar ne söyler, erkekler ne anlar?
31:39 Evde 5 yıldızlı sofra!
34:47 Ebru Akel ve Murat Güloğlu ''Bu Sabah''ta Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 25 Temmuz 2021