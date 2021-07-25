Show Ana Haber 25 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:22 Suriye'de iki kahraman şehit oldu

02:13 Aşı olmayana kısıtlama yolda!

03:59 ''Yaz cezamı''

05:26 Tatil sonrası büyük göç!

07:56 Sel gitti, çamur kaldı

10:00 İnanılmaz kaza!

11:30 Sahte polis çetesi!

12:57 Pişkin hırsız!

14:34 Plajda kanalizasyon skandalı

15:57 Vurdumduymazlıkta çığır açtı

18:00 Beach club tarih mi olacak?

20:13 Ölmeden helvasını yedi!

21:26 Bu paralar çocuklar için!

23:20 Market görevlisi müşteriye silah çekti!

25:04 İlk defa ayı görünce…

27:08 Elektrikli müzikli korkuluk!

28:06 Leylek yavrularına kubbede tedavi

29:23 Kadınlar ne söyler, erkekler ne anlar?

31:39 Evde 5 yıldızlı sofra!

34:47 Ebru Akel ve Murat Güloğlu ''Bu Sabah''ta Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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