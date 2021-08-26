Show Ana Haber 26 Ağustos 2021

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00:22 Erdoğan ve Bahçeli Malazgirt'te

02:43 Mehmetçik geri dönüyor

05:12 Afganistan mesajı!

06:41 Yıllar geçti, kavga bitmedi!

09:05 Taksi krizinde 8. ret!

11:19 Öfkeden çıldırdı, bunu yaptı!

12:34 Sahtekarlara hacamat yaptırdı!

13:53 Kamyonet yandı, umurlarında olmadı

15:54 Zayıflayıp evlenmek istiyordu

18:26 Betonu otomobilin üstüne döktüler!

20:00 Piyasalarda neler oluyor?

22:14 'Helâl değil!'

24:17 1 Milyar liralık vurgun!

25:31 Uluslararası miras!

27:13 Kirada zam fırtınası!

29:10 Dondurma hırsızları…

30:26 İçinizden geçeni söyleyebiliyor musunuz?

32:40 SOLOTÜRK nefes kesti! #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV