Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B
Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:22 Erdoğan ve Bahçeli Malazgirt'te
02:43 Mehmetçik geri dönüyor
05:12 Afganistan mesajı!
06:41 Yıllar geçti, kavga bitmedi!
09:05 Taksi krizinde 8. ret!
11:19 Öfkeden çıldırdı, bunu yaptı!
12:34 Sahtekarlara hacamat yaptırdı!
13:53 Kamyonet yandı, umurlarında olmadı
15:54 Zayıflayıp evlenmek istiyordu
18:26 Betonu otomobilin üstüne döktüler!
20:00 Piyasalarda neler oluyor?
22:14 'Helâl değil!'
24:17 1 Milyar liralık vurgun!
25:31 Uluslararası miras!
27:13 Kirada zam fırtınası!
29:10 Dondurma hırsızları…
30:26 İçinizden geçeni söyleyebiliyor musunuz?
32:40 SOLOTÜRK nefes kesti! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 26 Ağustos 2021