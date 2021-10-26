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00:21 Pençe yıldırım şehidine veda
01:37 Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
01:58 Fuzuli Havalimanı'na ilk iniş
03:14 ''Niyetimiz kriz çıkarmak değil''
05:36 Bahçeli'den ''Kavala'' çıkışı!
07:25 CHP'den tezkereye hayır!
09:30 İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık
10:51 Hem maskesiz hem saygısız!
12:02 Polisin ehliyetsiz sürücüyle sınavı!
13:17 Kardeşine kızdı, evi ateşe verdi
15:28 Kiralık harabe!
17:36 Kuraklık bakliyatı vurdu!
19:49 Esnafın 'dönülmez' zaferi!
22:00 Ev almak isteyenler için fırsat!
24:25 Hayatı kolaylaştıran ürünler #ShowAnaHaber
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 26 Ekim 2021