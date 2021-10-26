Show Ana Haber 26 Ekim 2021

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00:21 Pençe yıldırım şehidine veda

01:37 Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti

01:58 Fuzuli Havalimanı'na ilk iniş

03:14 ''Niyetimiz kriz çıkarmak değil''

05:36 Bahçeli'den ''Kavala'' çıkışı!

07:25 CHP'den tezkereye hayır!

09:30 İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık

10:51 Hem maskesiz hem saygısız!

12:02 Polisin ehliyetsiz sürücüyle sınavı!

13:17 Kardeşine kızdı, evi ateşe verdi

15:28 Kiralık harabe!

17:36 Kuraklık bakliyatı vurdu!

19:49 Esnafın 'dönülmez' zaferi!

22:00 Ev almak isteyenler için fırsat!

24:25 Hayatı kolaylaştıran ürünler #ShowAnaHaber

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