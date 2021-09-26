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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Torunu Aybike'nin kedisiyle pazar neşesi
02:08 ''Benim bu ülkenin halkına sözüm var''
03:44 Merkel dönemi bitiyor!
04:44 Ev mağdurları isyanda!
06:32 Çocuk hırsız çetesi!
07:31 Sahte ev ilanlarına dikkat!
09:33 Yol kapatıp göbek attılar!
10:43 Zehir tacirine karşı zehir hafiye!
11:49 Kayıp Emir'den güzel haber
12:59 Büyü sandı, beteri çıktı!
13.58 Abiye hırsızları kamerada
16:09 7 kilo gümüşünü çaldılar
17:33 'Dizide dedeyi oynayacaksın' tuzağı!
19:19 Kamyona davullu isyan!
20:19 Kutu ağırlığı hesabına dikkat!
22:20 Eşine ''oğlum'' diyen yandı!
24:39 Uzadıkça uzayan lezzet mıhlama!
26:33 ''Benimle çıkar mısın?'' sorusu tarihe karıştı
28:58 Sonbahar geldi vitrinler değişti
30:44 Fizik minibüsü!
32:15 Kış çaylarının tadı kaçtı! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 26 Eylül 2021