Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Kırmızı listeye bir çizik daha!
01:45 Memur maaşları için pazarlık başladı!
03:12 Önce aşı sonra tatil!
05:09 Kaybolduktan 3 gün sonra bulundu!
06:30 Odasındaki her şeyi sokağa attı
09:03 Doğal gaz cezası isyanı!
11:21 Esnafa ''sahte zabıta'' tuzağı
12:50 O görüntüdeki Onur Alp değilmiş!
14:15 Bilezik hırsızı kamerada!
15:25 Maket düğün pastasını çaldılar
16:43 ''Yabancı uyruklulara 10 kat zam yapacağız''
17:54 Tatil dönüşü pazartesi sendromu!
20:16 Resmen filtre bağımlısı olduk!
22:10 Kahveye zam Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 26 Temmuz 2021