Show Ana Haber 26 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 Kırmızı listeye bir çizik daha!

01:45 Memur maaşları için pazarlık başladı!

03:12 Önce aşı sonra tatil!

05:09 Kaybolduktan 3 gün sonra bulundu!

06:30 Odasındaki her şeyi sokağa attı

09:03 Doğal gaz cezası isyanı!

11:21 Esnafa ''sahte zabıta'' tuzağı

12:50 O görüntüdeki Onur Alp değilmiş!

14:15 Bilezik hırsızı kamerada!

15:25 Maket düğün pastasını çaldılar

16:43 ''Yabancı uyruklulara 10 kat zam yapacağız''

17:54 Tatil dönüşü pazartesi sendromu!

20:16 Resmen filtre bağımlısı olduk!

22:10 Kahveye zam Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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