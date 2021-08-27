Show Ana Haber 27 Ağustos 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B

Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber

Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik

00:20 'Taliban'la görüştük'

02:43 Mülteci çağrısı!

04:26 Meral Akşener Ordu'da

05:33 ''Bal'' hırsızları isyan ettirdi!

06:56 Türk balıkçılara taşlı saldırı!

08:26 Ne oldu bu taksicilere?

11:01 Hırsızlar kaçtı, polisler kovaladı!

12:15 Hırsıza para verdiler!

13:55 Bu caminin kubbesinde tabut var!

15:47 Yolcuları tehdit etti!

17:07 Sahte gıda takviyelerine dikkat!

19:22 Bu da paranın kokusunu alan hırsız!

21:55 12 kişilik mahalle!

23:43 Ünlü meteoroloji uzmanına ayı sürprizi!

25:08 Üstünde ne yazıyor?

27:18 Gizlice okunan mesaj 'delil' olur mu?

29:17 Yaptığı kazayı gülerek anlattı!

30:32 Modada yeni trendler… #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV