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00:20 'Taliban'la görüştük'
02:43 Mülteci çağrısı!
04:26 Meral Akşener Ordu'da
05:33 ''Bal'' hırsızları isyan ettirdi!
06:56 Türk balıkçılara taşlı saldırı!
08:26 Ne oldu bu taksicilere?
11:01 Hırsızlar kaçtı, polisler kovaladı!
12:15 Hırsıza para verdiler!
13:55 Bu caminin kubbesinde tabut var!
15:47 Yolcuları tehdit etti!
17:07 Sahte gıda takviyelerine dikkat!
19:22 Bu da paranın kokusunu alan hırsız!
21:55 12 kişilik mahalle!
23:43 Ünlü meteoroloji uzmanına ayı sürprizi!
25:08 Üstünde ne yazıyor?
27:18 Gizlice okunan mesaj 'delil' olur mu?
29:17 Yaptığı kazayı gülerek anlattı!
30:32 Modada yeni trendler… #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 27 Ağustos 2021