Show Ana Haber 27 Ekim 2021

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00:20 Erdoğan'dan CHP'ye tezkere tepkisi

03:02 ''Zerre kadar korkum yok''

05:25 Tezkere geçti ama tartışma bitmedi

07:36 ''Bu yol Mustafa Kemal'in yoludur''

09:14 Dilan'ın filmi acı bitti!

10:31 48 saatte 3 ayrı suç işlediler!

12:23 Hastane odasında altın buldu!

14:00 Kargalar yine istila etti!

15:31 Anne-kıza 750 lira su faturası geldi

17:07 Trafiği kesip göbek attılar

18:12 'Kardeşim beni dolandırdı' isyanı

20:32 Aşiret düğünlerine sınır geldi!

22:28 Diyanet e-ticaret'e girdi

24:34 Aşı yoksa flört de yok!

26:18 Zeytin hasadı vakti

29:02 Becerikli aletler!

31:22 Boy uzatmanın formülü bulundu

33:34 Kastamonu'nun lezzetleri İstanbul'a taşındı #ShowAnaHaber

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