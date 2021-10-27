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00:20 Erdoğan'dan CHP'ye tezkere tepkisi
03:02 ''Zerre kadar korkum yok''
05:25 Tezkere geçti ama tartışma bitmedi
07:36 ''Bu yol Mustafa Kemal'in yoludur''
09:14 Dilan'ın filmi acı bitti!
10:31 48 saatte 3 ayrı suç işlediler!
12:23 Hastane odasında altın buldu!
14:00 Kargalar yine istila etti!
15:31 Anne-kıza 750 lira su faturası geldi
17:07 Trafiği kesip göbek attılar
18:12 'Kardeşim beni dolandırdı' isyanı
20:32 Aşiret düğünlerine sınır geldi!
22:28 Diyanet e-ticaret'e girdi
24:34 Aşı yoksa flört de yok!
26:18 Zeytin hasadı vakti
29:02 Becerikli aletler!
31:22 Boy uzatmanın formülü bulundu
33:34 Kastamonu'nun lezzetleri İstanbul'a taşındı #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 27 Ekim 2021