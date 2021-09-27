Show Ana Haber 27 Eylül 2021

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00:23 Erdoğan'dan hakim ve savcılara mesajlar

02:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu Hatay'da

04:18 ''Başbakan olacağım demek daha ileri bir iddia''

06:03 Zincir marketlerde gramaj oyunu!

08:06 Aort damarını kestiler!

10:22 Yangını unuttu, altınlarını aradı

11:59 Telefonu çaldı, arayan tesisatçıydı

13:56 Geçilemeyen üst geçit!

16:16 Temizlik fırçası silah sayıldı!

18:20 Taksiler durmuyor, duran almıyor!

19:55 Hakim cezada indirime itiraz etti

21:33 Pandemi önlemlerini eleştirmişti!

22:49 Engelli kızına düğün yaptı!

24:22 Bakışı servet değerinde!

26:49 Genç-yaşlı, rock-tasavvuf sentezi #ShowAnaHaber

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