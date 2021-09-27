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00:23 Erdoğan'dan hakim ve savcılara mesajlar
02:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu Hatay'da
04:18 ''Başbakan olacağım demek daha ileri bir iddia''
06:03 Zincir marketlerde gramaj oyunu!
08:06 Aort damarını kestiler!
10:22 Yangını unuttu, altınlarını aradı
11:59 Telefonu çaldı, arayan tesisatçıydı
13:56 Geçilemeyen üst geçit!
16:16 Temizlik fırçası silah sayıldı!
18:20 Taksiler durmuyor, duran almıyor!
19:55 Hakim cezada indirime itiraz etti
21:33 Pandemi önlemlerini eleştirmişti!
22:49 Engelli kızına düğün yaptı!
24:22 Bakışı servet değerinde!
26:49 Genç-yaşlı, rock-tasavvuf sentezi #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 27 Eylül 2021