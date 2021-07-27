Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:21 Şehit Uzman Çavuşa veda
01:39 Diplomasi mesaisi
02:41Avrupa'ya göçmen tepkisi!
04:36 Akşener Bitlis'te esnafı gezdi
05:45 22,3 milyon neden aşı olmuyor?
07:25 Göle dönen caddede yaşam savaşı
09:22 Ağaç davetlilerin masasına devrildi
10:38 Camiye boyalı saldırı
11:50 Koronalı yolcu otobüste yakalandı
13:07 Mahallede ''tinerci'' isyanı!
14:16 Ya yıkılırsa?
16:26 Gelin-Damada ''takı vergisi'' sürprizi!
18:38 Başkent'te aslan kükremesi!
20:36 Plaka tuzağı!
22:18 Çocuğa bakmak kimin görevi?
24:29 Sokak müzisyenlerine zabıta engeli
26:54 Cağ kebabı kimin?
28:56 Kadın yokluktan aşık!
31:09 Taksicinin şanslı tavuğu Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 27 Temmuz 2021