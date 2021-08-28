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00:20 Afganistan'da neler oluyor?
02:16 Erdoğandan ABD'ye sert eleştiri
04:49 ''Yangınlarla mücadele'' eleştirisi
06:34 Sahil Güvenlik botu tekneye çarptı!
08:02 Çalışanı tarafından soyuldu!
09:19 Çöp konteynerini çaldı
10:28 Kafede hırsızlık kamerada!
12:25 Çarptığı otomobil markete daldı!
13:35 Hırsız kargocu çıktı!
16:01 Neredesin Merve?
17:18 Öğrenciler ev arıyor!
19:11 Tekstil işçileri eylemde!
20:51 Büyülü bir dünya: Kapadokya
23:30 Anne-babasının düğün pastasını yedi
24:59 Gençlerin yeni gözdesi makarna!
26:56 10 ayda 30 kilo verdi!
28:21 Özür dilemeyi biliyor musunuz? #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 28 Ağustos 2021