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00:19 ''Türkiye artık eski Türkiye değildir''
03:01 Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi
04:23 ''Halk bu yükün altından nasıl kalkacak?''
06:12 Taksicilerden karşı isyan!
08:08 Hırsız sandılar, kovaladılar!
09:30 Müşteri görünümlü hırsız!
11:56 Paraya değil cüzdana üzüldü!
13:14 Ameliyat oldu, hayatı karardı!
15:16 ''Kızlarımın sevgilisi olamaz''
18:06 Diva'nın orkestrası tahliye edildi
19:39 Tek kareyle viral oldu!
20:50 100 kere alyans kaybedilir mi?
22:52 Kripto paraya talep arttı!
24:43 Akhisar'ın saklı lezzeti katmer
26:32 Lahor'dan ''İstiklal Marşı'' sürprizi
27:39 Gösterişle evlenen çabuk boşanıyor! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 28 Ekim 2021