Show Ana Haber 28 Ekim 2021

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00:19 ''Türkiye artık eski Türkiye değildir''

03:01 Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi

04:23 ''Halk bu yükün altından nasıl kalkacak?''

06:12 Taksicilerden karşı isyan!

08:08 Hırsız sandılar, kovaladılar!

09:30 Müşteri görünümlü hırsız!

11:56 Paraya değil cüzdana üzüldü!

13:14 Ameliyat oldu, hayatı karardı!

15:16 ''Kızlarımın sevgilisi olamaz''

18:06 Diva'nın orkestrası tahliye edildi

19:39 Tek kareyle viral oldu!

20:50 100 kere alyans kaybedilir mi?

22:52 Kripto paraya talep arttı!

24:43 Akhisar'ın saklı lezzeti katmer

26:32 Lahor'dan ''İstiklal Marşı'' sürprizi

27:39 Gösterişle evlenen çabuk boşanıyor! #ShowAnaHaber

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