Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Siber savunma mesajları!
02:35 Söke söke polemiği!
03:58 Kanal İstanbul tartışması
05:30 Normalleşme için geri sayım!
06:58 Otobüs molalarına namaz ayarı
08:08 24 ay taksitle deprem cezası!
09:23 Vurgun pozu!
11:42 Ne umdular, ne buldular!
12:51 Kazadan saniyelerle kurtuldu
14:15 Nadide Sultan tuzağı!
16:23 Bilgisayar fareleri iş başında…
18:00 Önce ağladı, sonra sevindi!
19:22 Geri geri geleyim derken…
21:10 'Fahri' meçhul!
23:57 Sevim koş Cemil gidiyor!
26:09 200 liraya lahmacun olur mu?
28:07 Kim, neye pişman?
29:51 Hangi yiyecek ne zaman tüketilmeli?
31:51 Gözlük takıyor diye evlenmedi!
34:04 Kadınlar ekmeğini kaktüsten çıkarıyor
35:48 'Bodrum Bodrum'… Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 28 Haziran 2021