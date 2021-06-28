Show Ana Haber 28 Haziran 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 Siber savunma mesajları!

02:35 Söke söke polemiği!

03:58 Kanal İstanbul tartışması

05:30 Normalleşme için geri sayım!

06:58 Otobüs molalarına namaz ayarı

08:08 24 ay taksitle deprem cezası!

09:23 Vurgun pozu!

11:42 Ne umdular, ne buldular!

12:51 Kazadan saniyelerle kurtuldu

14:15 Nadide Sultan tuzağı!

16:23 Bilgisayar fareleri iş başında…

18:00 Önce ağladı, sonra sevindi!

19:22 Geri geri geleyim derken…

21:10 'Fahri' meçhul!

23:57 Sevim koş Cemil gidiyor!

26:09 200 liraya lahmacun olur mu?

28:07 Kim, neye pişman?

29:51 Hangi yiyecek ne zaman tüketilmeli?

31:51 Gözlük takıyor diye evlenmedi!

34:04 Kadınlar ekmeğini kaktüsten çıkarıyor

35:48 'Bodrum Bodrum'… Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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