Show Ana Haber 29 Ağustos 2021

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00:22 ''Bizim başka vatanımız yok''

02:50 Kılıçdaroğlu'ndan Afganistan mesajı!

04:14 Konser öncesi sahte PCR şoku!

05:34 Fiyatı düşmesin diye çöpe döktü!

06:42 Korsan tarife!

08:11 Para eden ne varsa çalındı!

11:13 Faslı turist kadın sinir krizi geçirdi

12:19 Saksıdaki çiçeği çaldı!

13:27 Müsilaj vatandaşı balıktan korkuttu

15:18 Parktan maymun kaçtı!

16:48 Neredesin Hülya?

17:51 Her gün anne evine gidenler dikkat!

19:40 Drone gören masum ayılar!

20:38 Ayrılık acısına deva şarkılar!

23:14 Z kuşağı uykucu oldu!

25:20 Ev stili hamburger modası!

27:49 Hanzo demek hakaret değil! #ShowAnaHaber

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