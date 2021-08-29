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00:22 ''Bizim başka vatanımız yok''
02:50 Kılıçdaroğlu'ndan Afganistan mesajı!
04:14 Konser öncesi sahte PCR şoku!
05:34 Fiyatı düşmesin diye çöpe döktü!
06:42 Korsan tarife!
08:11 Para eden ne varsa çalındı!
11:13 Faslı turist kadın sinir krizi geçirdi
12:19 Saksıdaki çiçeği çaldı!
13:27 Müsilaj vatandaşı balıktan korkuttu
15:18 Parktan maymun kaçtı!
16:48 Neredesin Hülya?
17:51 Her gün anne evine gidenler dikkat!
19:40 Drone gören masum ayılar!
20:38 Ayrılık acısına deva şarkılar!
23:14 Z kuşağı uykucu oldu!
25:20 Ev stili hamburger modası!
27:49 Hanzo demek hakaret değil! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 29 Ağustos 2021