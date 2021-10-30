Show Ana Haber 29 Ekim 2021

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00:14 Cumhuriyetimiz 98 yaşında!

02:03 Anıtkabir'de Cumhuriyet Bayramı çoşkusu!

05:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı

07:48 Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi açıldı

09:50 Asgari ücret ne kadar olacak?

11:49 Zincir marketlere rekor ceza!

13:32 Bülent Ersoy'un orkestrası ailelerine kavuştu

15:17 Çok tehlikeli hareketler bunlar!

16:36 500 kilometrede 50 bin lira zarar etti!

18:24 ''Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşecek''

20:23 Dövizciler isyanda!

22:05 Besle kargayı, dostun olsun

23:28 Dünya şampiyonu hemşire

25:17 6 saatten az uyuyanlar dikkat!

27:27 Ehliyet almak için zayıfladı!

29:59 Su ihtiyacını karşılayan besinler

32:21 Türkiye'nin doğum günü #ShowAnaHaber

#ShowHaber

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