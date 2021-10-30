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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:14 Cumhuriyetimiz 98 yaşında!
02:03 Anıtkabir'de Cumhuriyet Bayramı çoşkusu!
05:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı
07:48 Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi açıldı
09:50 Asgari ücret ne kadar olacak?
11:49 Zincir marketlere rekor ceza!
13:32 Bülent Ersoy'un orkestrası ailelerine kavuştu
15:17 Çok tehlikeli hareketler bunlar!
16:36 500 kilometrede 50 bin lira zarar etti!
18:24 ''Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşecek''
20:23 Dövizciler isyanda!
22:05 Besle kargayı, dostun olsun
23:28 Dünya şampiyonu hemşire
25:17 6 saatten az uyuyanlar dikkat!
27:27 Ehliyet almak için zayıfladı!
29:59 Su ihtiyacını karşılayan besinler
32:21 Türkiye'nin doğum günü #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 29 Ekim 2021