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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Erdoğan Putin ile görüştü
02:47 Kılıçdaroğlu emekli polislerle buluştu
04:26 Akşener'e 'Başbakan' göndermesi
05:50 Polisten çakar-siren denetimi
08:36 Evlilik vaadiyle kandırıldı!
10:55 Torpilli saldırgan!
12:39 53 milyon liralık vurgun iddiası!
15:19 Nadide Sultan yaşadığı kabusu anlattı
17:23 Tır şoförü hırsız çıktı!
19:01 Kiralık krizinde son perde!
21:05 İstanbul'da inekli site!
23:41 Zincir marketlerde gramaj oyunu!
25:52 Hırsız evine abone oldu!
27:38 Endonezyalı gelin kaçtı! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 29 Eylül 2021