Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:21 Erdoğan kriz merkezinde!
02:16 Kılıçdaroğlu ile Akşener'e yüklendi
04:59 HDP polemiği
06:10 'İnsanlar yanıyor' tartışması!
07:25 Sözlerim cımbızlandı dedi!
08:59 Alev savaşı 7. gününde!
11:41 Tatil cenneti alev alev!
14:11 Show Haber alevlerin ortasında!
16:45 ''Mandıra Filozofu''nun kulübesi yandı
18:30 Başkasının ehliyetiyle yakalandı!
19:55 Kardeşini arabaya kilitleyip alışverişe gitti
21:08 Hem suçlu hem sinirli!
22:22 Düğüne giderken balık yakaladılar!
23:25 Enflasyon rakamları açıklandı!
25:23 Çöl sıcaklarına dikkat!
27:16 Bu iş yerinde bahşişe izin yok!
29:10 1010 kilometreyi bir günde uçtu
30:30 İşte mobilya fuarının enleri…
32:54 Sıcak havaya soğuk çorba Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 3 Ağustos 2021