Show Ana Haber 3 Ağustos 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:21 Erdoğan kriz merkezinde!

02:16 Kılıçdaroğlu ile Akşener'e yüklendi

04:59 HDP polemiği

06:10 'İnsanlar yanıyor' tartışması!

07:25 Sözlerim cımbızlandı dedi!

08:59 Alev savaşı 7. gününde!

11:41 Tatil cenneti alev alev!

14:11 Show Haber alevlerin ortasında!

16:45 ''Mandıra Filozofu''nun kulübesi yandı

18:30 Başkasının ehliyetiyle yakalandı!

19:55 Kardeşini arabaya kilitleyip alışverişe gitti

21:08 Hem suçlu hem sinirli!

22:22 Düğüne giderken balık yakaladılar!

23:25 Enflasyon rakamları açıklandı!

25:23 Çöl sıcaklarına dikkat!

27:16 Bu iş yerinde bahşişe izin yok!

29:10 1010 kilometreyi bir günde uçtu

30:30 İşte mobilya fuarının enleri…

32:54 Sıcak havaya soğuk çorba Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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