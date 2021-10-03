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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 1000 market açacağız!
02:56 Milletvekili eşlerine seslendi!
04:18 Mutfak tüpü bomba gibi patladı
06:06 Sitede 'ek ücret' isyanı!
08:17 İnternet dolandırıcılarına dikkat!
10:05 Seri cep telefonu hırsızı!
12:27 2 yıllık kavga yeniden alevlendi
13:36 Yumurta işine giren Çoşkun Sabah'tan çarpıcı iddia!
15:48 Viyadükten yağan taşa geçici çare!
17:36 Market market geziyorlar
19:47 47 yaş fark 'maddi çıkar' sayıldı!
21:41 Fenomen kedi Nokta…
24:12 Pastırmanın fiyatı uçtu!
26:18 Komando eğitimi gibi damat işkencesi
27:49 İstanbul'da falafel çılgınlığı
29:53 96 yaşında ama gençlere taş çıkarıyor
31:54 4 saatlik orkinos mücadelesi
33:22 50 peynirli şehir! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 3 Ekim 2021