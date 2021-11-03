Show Ana Haber 3 Kasım 2021

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00:20 Ak Parti iktidarı 19 yaşında

02:30 Kandil'i yerle yeksan edeceğim!

04:19 Formalı görüntü tepki çekti!

06:03 Seyir halindeyken at yarışı izledi!

07:59 Çocuğumla gurur duyuyorum!

10:35 Enflasyon rakamları açıklandı!

11:38 Alevli drift gösterisi!

12:40 ''Hababam Sınıfı'' davalık oldu!

15:21 Bu dronlar nereye gidiyor?

17:44 ''Depresyona karşı Zeki Müren!''

20:15 ''Bana Mazlumu getirin'' gerçek oldu

22:27 Erkek sesli kadın! #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV