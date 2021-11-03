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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Ak Parti iktidarı 19 yaşında
02:30 Kandil'i yerle yeksan edeceğim!
04:19 Formalı görüntü tepki çekti!
06:03 Seyir halindeyken at yarışı izledi!
07:59 Çocuğumla gurur duyuyorum!
10:35 Enflasyon rakamları açıklandı!
11:38 Alevli drift gösterisi!
12:40 ''Hababam Sınıfı'' davalık oldu!
15:21 Bu dronlar nereye gidiyor?
17:44 ''Depresyona karşı Zeki Müren!''
20:15 ''Bana Mazlumu getirin'' gerçek oldu
22:27 Erkek sesli kadın! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 3 Kasım 2021