Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik 00:20 Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
02:50 Akşener'den referandum çağrısı
04:27 Taksit sayısı azaldı!
06:22 Tosuncuk'un teslim alınma görüntüleri!
08:20 Hayata sıkı sıkı tutundu
10:07 Ankara'da hortum paniği
11:02 Ne acılar dindi, ne de gözyaşları!
12:12 Saplantılı aşık kurbanı oldu!
13:41 Gurbetçi aileye hırsızlık şoku
14:59 Hac parasını alıp götürdüler!
17:38 Gelin arabası yandı, küle döndü!
18:33 Yaşının 64 katı suç işlemiş!
20:04 Ocağına incir ağacı dikildi!
21:33 Kartal Tibet'e veda…
23:16 Suyumuzu nasıl verimli kullanırız?
25:41 Serinletip ferahlatan lezzet
28:02 Doğal fotoğraf mı filtreli fotoğraf mı?
30:08 Dev mantarı görünce şaştı kaldı
31:14 Rize'den mıhlama tarifi!
34:18 Ahmet Eraslan'dan görkemli defile
35:15 Kemal Sunal kabri başında anıldı Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 3 Temmuz 2021