Show Ana Haber 3 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik 00:20 Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

02:50 Akşener'den referandum çağrısı

04:27 Taksit sayısı azaldı!

06:22 Tosuncuk'un teslim alınma görüntüleri!

08:20 Hayata sıkı sıkı tutundu

10:07 Ankara'da hortum paniği

11:02 Ne acılar dindi, ne de gözyaşları!

12:12 Saplantılı aşık kurbanı oldu!

13:41 Gurbetçi aileye hırsızlık şoku

14:59 Hac parasını alıp götürdüler!

17:38 Gelin arabası yandı, küle döndü!

18:33 Yaşının 64 katı suç işlemiş!

20:04 Ocağına incir ağacı dikildi!

21:33 Kartal Tibet'e veda…

23:16 Suyumuzu nasıl verimli kullanırız?

25:41 Serinletip ferahlatan lezzet

28:02 Doğal fotoğraf mı filtreli fotoğraf mı?

30:08 Dev mantarı görünce şaştı kaldı

31:14 Rize'den mıhlama tarifi!

34:18 Ahmet Eraslan'dan görkemli defile

35:15 Kemal Sunal kabri başında anıldı Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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