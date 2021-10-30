Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B
Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:21 G-20 liderlerinin Roma buluşması
02:56 Yeni AKM açıldı
04:45 Liderlerin tezkere polemiği
06:45 Muharrem İnce'ye ilginç protesto
08:23 EYT mi geliyor?
10:38 Ağzından çıkanı kulağı duymadı!
12:10 Scooter denetiminde ceza yağdı!
13:40 Şoför otobüsü terk etti!
14:53 Araç yandı, o kendini çekti!
16:05 Mağazanın duvarı çöktü!
17:24 Türk bayrağını gördü, yıkımı bıraktı!
18:48 ''Oto yıkamacı''da kabusu yaşadı!
20:31 Z kuşağı uyumuyor!
22:22 Yolunu şaşıran ayı havuza düştü
23:34 Kahvaltı sofrasının yeni yıldızı
25:57 İstanbul'da bisikletli kurye dönemi
28:09 Türkiye kırmızı-beyaza büründü #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 30 Ekim 2021