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00:21 Erdoğan'dan F-35 resti
03:02 Kılıçdaroğlu'ndan ''fahiş fiyat'' açıklaması
04:29 Akşener'e yeni slogan
06:16 Karantinadaki sınıf sayısı artıyor!
08:09 Navigasyon kazası!
09:55 Yağmacılar dur durak bilmiyor!
12:35 Tam bir suç makinesiymiş!
14:39 Sıcağı sıcağına operasyon anı!
16:17 Define ararken hayatını kaybetti!
17:25 İndirimli beyaz eşya yalanı!
19:43 Seçmece cezası!
22:52 Yenilenmiş telefonda KDV indirimi
24:51 Ziya Erzurum'a tezgah açtı!
26:57 Rekortmenler Show Haber'de… #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 30 Eylül 2021