Show Ana Haber 30 Mayıs 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 Ankara'ya şehit ateşi düştü

01:51 Erdoğan'dan gençlere mesaj!

03:34 Normalleşmede ikinci etap başlıyor

05:46 Kendilerini büfeye kilitlediler

06:54 Polise dişini arattı!

08:10 Şebeke suyu zehirledi iddiası!

10:06 Küçükçekmece'de tahliye gerginliği

11:41 Mahallelinin komşu isyanı!

13:35 Eshabil'i çağırdı ama cezadan kaçamadı

14:40 7 gündür ortada yok

16:21 Zabıtayım diye kandırdı

18:25 Marmara öldü!

20:14 Kovid faturası kabusu!

22:11 İmamdan Sakaryaspor için dua…

23:51 Tatil hazırlıkları hızlandı

25:42 Bir garip kedi kurtarma operasyonu!

26:42 En fazla 150 yıl yaşayabiliriz!

28:48 Adana usulü su kayağı

29:50 İstanbul'da fetih ışıltıları

31:05 Paraşütle uçma hayali gerçek oldu

32:32 Kokuların efendisi! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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