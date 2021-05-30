Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Ankara'ya şehit ateşi düştü
01:51 Erdoğan'dan gençlere mesaj!
03:34 Normalleşmede ikinci etap başlıyor
05:46 Kendilerini büfeye kilitlediler
06:54 Polise dişini arattı!
08:10 Şebeke suyu zehirledi iddiası!
10:06 Küçükçekmece'de tahliye gerginliği
11:41 Mahallelinin komşu isyanı!
13:35 Eshabil'i çağırdı ama cezadan kaçamadı
14:40 7 gündür ortada yok
16:21 Zabıtayım diye kandırdı
18:25 Marmara öldü!
20:14 Kovid faturası kabusu!
22:11 İmamdan Sakaryaspor için dua…
23:51 Tatil hazırlıkları hızlandı
25:42 Bir garip kedi kurtarma operasyonu!
26:42 En fazla 150 yıl yaşayabiliriz!
28:48 Adana usulü su kayağı
29:50 İstanbul'da fetih ışıltıları
31:05 Paraşütle uçma hayali gerçek oldu
32:32 Kokuların efendisi! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 30 Mayıs 2021