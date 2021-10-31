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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:21 Erdoğan ile Biden Roma'da görüştü
02:41 Yeni komşu geldi, huzur kaçtı
04:48 Otomobil kazı alanında kaldı
05:52 Bu da 'gece kıyafeti' hırsızı!
07:45 Tezgahta hamsi bolluğu
09:21 Sosyal medya onu konuşuyor
11:42 Tehlikeli yaya!
12:39 Açlık öfkesinin ilacı: Patates!
14:19 İstanbul'un göbeğinde tarım
16:26 Türkiye'nin İngilizce ile imtihanı!
18:31 Bir yılda 85 kilo verdi!
20:17 Bu da kahkaha yogası
22:14 Çikolataya bulandılar!
24:09 Horon çoşkusu, fındık ziyafeti! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 31 Ekim 2021