Show Ana Haber 31 Ekim 2021

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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:21 Erdoğan ile Biden Roma'da görüştü

02:41 Yeni komşu geldi, huzur kaçtı

04:48 Otomobil kazı alanında kaldı

05:52 Bu da 'gece kıyafeti' hırsızı!

07:45 Tezgahta hamsi bolluğu

09:21 Sosyal medya onu konuşuyor

11:42 Tehlikeli yaya!

12:39 Açlık öfkesinin ilacı: Patates!

14:19 İstanbul'un göbeğinde tarım

16:26 Türkiye'nin İngilizce ile imtihanı!

18:31 Bir yılda 85 kilo verdi!

20:17 Bu da kahkaha yogası

22:14 Çikolataya bulandılar!

24:09 Horon çoşkusu, fındık ziyafeti! #ShowAnaHaber

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