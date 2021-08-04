Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:21 Yüksek Askeri Şura Beştepe'de toplandı
02:32 Afgan mülteci polemiği!
04:03 Yangın termik santrale yaklaştı
06:39 Alevlerle mücadele sürüyor
09:52 Yangını fırsat bilip zam yaptılar!
12:47 Üniformalı Afganlara operasyon!
13:46 15 Temmuz Gazisi cinayete kurban gitti!
15:30 Beykoz'da kundaklama iddiası!
16:30 Utanmaz dilenci iş başında!
17:57 Hırsızla göz göze geldiler!
19:57 Denizi paylaşamıyorlar!
22:41 Görüntülü konuşma stres yapıyor!
24:45 Türkiye estetikte dünya altıncısı
26:51 Çubuk turşusu nasıl kurulur? Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 4 Ağustos 2021