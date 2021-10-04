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00:24 Teröre pençe!
01:25 Erdoğan markette!
03:10 Fahiş fiyatta suçluyu bulamıyorlar!
05:02 Acılı aileler, PKK terör örgütüne isyan etti!
07:05 Hırsıza kilit dayanmadı!
08:43 ''Elektrikli araçları kaldırmayın!'' eylemi!
11:05 Yeni evli çiftin hırsız komşusu
12:32 Kamyonun freni patladı
14:38 Kırmızı ışıkta geçen geçene!
17:18 Araç kiralamak isteyenler dikkat!
20:05 Sarhoş sürücü zincirleme kazaya yol açtı
21:20 Karısı terk etti, bunalıma girdi
23:42 Lazer epilasyon krizi
25:55 ''Laz bakkal'' mahallede bal üretti!
28:17 Bir de 'Merkür retrosu' çıktı! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 4 Ekim 2021